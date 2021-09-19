ضبط تاجر تمويني بحوزته 55 بطاقة تموين للاستيلاء على الدعم في القليوبية

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القت مباحث التموين في القليوبية القبض على مدير مسؤل عن مخبز بلدى يقوم بتجميع بطاقات التموين من المواطنين للاستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابة الشخصى احيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق والتحفظ على البطاقات المضبوطه وعددها 55 بطاقة تموينية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد ورود معومات عن قيام مدير مسؤل عن مخبز بلدى بتجميع البطاقات التحوينية من المواطنين والتلاعب فيها بالاستيلاء على الدعم المخصص لها.

وبعد استصدار اذن من النيابة العامه قامت حملة مكبرة تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته عدد 55 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى وتحقيق أرباح غير مشروعة.