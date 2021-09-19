الانتهاء من توصيل المرافق للقرية الثانية من مشروع الجذب السكاني في الوادي الجديد

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أنهت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، مشروع ترفيق وتوصيل الخدمات للقرية الثانية بمشروع الجذب السكاني بمركز الخارجة.قال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاحد، إن القرية الثانية شمال مدينة الخارجة بمشروع الجذب السكاني تتضمن إقامة 90 منزلًا ريفيًا بنظام القباب، جرى الانتهاء من نسبة 90 % من الأعمال الإنشائية للمنازل بتكلفة تقديرية 19 مليون جنيه، فيما انتهت المديرية من أعمال الترفيق والخدمات لهذه القرية.

وأضاف ان المديرية أنهت ترفيق القرية من خلال حفر بئرين زراعيين بتكلفة 5 مليون و700 الف جنيه، وتوريد شبكات ري مطور وحديث بتكلفة 4 مليون و 800 الف جنيه، لاستصلاح الأراضي المخصصة للمنتفعين من هذه القرية بمساحة 500 فدان، كما جرى تركيب وحدات طاقة شمسية للآبار الجوفية بتكلفة 5 مليون و 400 الف جنيه.