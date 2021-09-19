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الفن الرقمي في رسالة دكتوراه بجامعة كفرالشيخ

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الفن الرقمي في رسالة دكتوراه بجامعة كفرالشيخ الفن الرقمي في رسالة دكتوراه بجامعة كفرالشيخ

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حصلت الباحثة دعاء مصطفي كامل الشاعر ،معلم التربية الفنية بمدرسة على عبدالشكور الرسمية للغات بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، على رسالة الدكتوراه عن قسم التربية الفنية تخصص رسم وتصوير بكلية التربية النوعية جامعة الاسكندرية تحت عنوان الفن الرقمي وحوارات الشكل التصويري كمدخل لإثراء الثقافة البصرية للمتلقي، بتقدير امتياز، وأوصت اللجنة بنسخ الرسالة على اسطوانة مدمجة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة أحلام أحمد المليجي، أستاذ التصميمات المتفرغ بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية ،مناقشا وعضوا، والدكتورة خيرية محمد عبدالعزيز، أستاذ الرسم والتصوير ورئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة الاسكندرية، مقررا ومشرفا

،والدكتورة سالي محمد على شبل، أستاذ الرسم والتصوير ووكيل شؤون التعليم والطلاب سابقا بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، مناقشا وعضوا، والدكتورة أميرة أحمد الهندوم، أستاذ مساعد الرسم والتصوير بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، مشرفا وعضوا.

وتناولت الباحثة دراسة الفن الرقمي كأحد الاتجاهات البعدية الحديثة التي يتميز بتواصل العلاقة بين الفنان والجمهور والذي يستخدمه الفنانون كوسيط إبداعي لابتكار أعمال فنية جديدة، مستخلصة من حوارات الشكل التصويري بهدف إثراء الثقافة البصرية للمتلقي وذلك بعرض الأعمال الفنية التصويرية في الأماكن التجارية العامة بعيدا عن نطاق العرض التقليدي بغرض استقطاب أكبر عدد من المتلقين للفن، ليصل فنهم إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس، وتعتبر هذه الرؤية مميزة بفكرتها المرنة في عرض الأعمال الفنية التصويرية من جهة وتحقيق الاتصال البصري بين الفنان والجمهور المتلقي من جهة أخرى.

وبعد مناقشة الطالبة أوصت اللجنة بإجماع الآراء قبول الرسالة ومنح الطالبة دعاء مصطفى كامل الشاعر درجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية جامعة الاسكندرية بتقدير عام ممتاز كما أوصت اللجنة بنسخ الرسالة على اسطوانة مدمجة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات.

كفرالشيخ
كفرالشيخ

المصرى اليوم

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