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إقامة 3 وحدات جديدة للحماية المدنية في الوادي الجديد

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إقامة 3 وحدات جديدة للحماية المدنية في الوادي الجديد إقامة 3 وحدات جديدة للحماية المدنية في الوادي الجديد

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بدأت محافظة الوادي الجديد، تنفيذ مشروع إقامة 3 وحدات حماية مدنية وإطفاء جديدة وتطوير وحدة مرور في 3 مراكز إدارية بتكلفة تقديرية 21 مليون و200 الف جنيه.

وقال المهندس عادل عمر وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، انه تم البدء في تنفيذ مشروع إقامة وحدة حماية مدنية وإطفاء بمركز باريس بتكلفة 4 مليون و658 ألف جنيه، خلال مدة تنفيذ 15 شهرًا، تنتهي في 9 فبراير 2022م، كما تم البدء في إقامة وحدة ثانية مع سور لها بقرية الجديدة بمركز الداخلة خلال مدة تنفيذ 15 شهرًا، تنتهي في 21 فبراير 2022.

وأضاف ان مديرية الإسكان طرحت مشروع إقامة وحدة حماية مدنية وإطفاء بقرية الراشدة بمركز الداخلة، بتكلفة 6.5 مليون جنيه؛ على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع خلال شهر وينتهي في مدة عام كامل، كما أنه تم البدء في مشروع تطوير وحدة مرور الفرافرة من خلال إقامة مبنى جديد مكون من طابق واحد بتكلفة 5 مليون و674 الف جنيه، وسينتهي المشروع في أغسطس العام المقبل.

المصرى اليوم

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