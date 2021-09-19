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الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا »

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الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر» الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا »

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وجه الموزع السوري البارز ديار خلو الشكر لجمهورية العربية على ما قدمته من أجل سوريا والسوريين، مؤكدًا أن كلمات الشكر لن توفي مصر حقها حكومة وشعبًا، مُعلنًا تقديمه أغنية خصيصًا لمصر.

وعن هذه الأغنية، قال ديار خلو في تصريحاته: «أعلن إطلاقي أغنية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة بعنوان (شكرًا مصر) لتوجيه الشكر للدولة المصرية على استضافتها للمهاجرين السوريين طوال الفترة الماضية ومعاملتها السوريين وكأنهم مصريين بكامل الحقوق والواجبات ومساعدتها لهم في الحياة والاستثمار بكل أريحية ودون أي قيود».

وأكد ديار خلو في تصريحاته أن هذه الأغنية من كلمات شاعر سوري شاب متوهج في الفترة الأخيرة ولكن لن يعلن اسمه الآن، كما أن الأغنية ستكون من غناء فريق كورال سوري سيكون مفاجأة للجميع وله نجاحات كبيرة جدًا على الصعيد المحلي والعربي والدولي.

وشدد الموزع السوري البارز ديار خلو أن الإعلان عن كل تفاصيل الأغنية سيكون في أول أكتوبر المقبل تمهيدًا لطرحها على مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي في 6 أكتوبر المقبل بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصار أكتوبر العظيم.

يذكر أن الموزع الموسيقي السوري ديار خلو كان له تجارب عديدة مع كبار نجوم الفن في العالم العربي، وعلى رأسهم المطرب الكبير راغب علامة الذي قدم معه أكثر من عمل فني حقق نجاحًا كبيرًا.

المصرى اليوم

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