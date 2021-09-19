خلال الدورة التخصصية لمركز كيميت.. نادي القضاة : التحكيم التجاري أفضل الطرق لإنهاء المنازعات الاستثمارية

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قال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر أن التحكيم التجاري في الحياة المعاصرة يعد الوسيلة الأفضل لحل المنازعات التجارية والاستثمارية, وان تاهيل قضاة مصر للعمل في هذا المجال لابد وأن يكون في أولوية لقاضي من خلال المشاركة في الدورات المخصصة لذلك, وهو ما دعي لعقد الدورة التخصصية في التحكيم التجاري , بهدف المساهمة في تأهيل قضاة مصر في هذا المجال القانوني الهام.

ووجه المستشار محمد عبدالمحسن، خلال فعاليات افتتاح الدورة التخصصية , في التحكيم التجاري الدولي للقضاة , والتي تعقد بالتعاون بين مركز كميت للتحكيم الدولي وكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر , الشكر , لمركز كميت للتحكيم الدولي الذي يضم في مجلس امنائه قامات من شيوخ القضاء ممن اكتمل عطاءهم ومن كبار رجال القانون , كما وجه الشكر لكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر , على تعاونهما مع نادي القضاة في تنظيم وإعداد تلك الدورة .

أشار رئيس نادي القضاة، إلى أنه تم المراعاة في البرنامج التدريبي , أن يكون بمحاور منضبطة تسهم في تحقيق الهدف منه , وأن يشارك في المحاضرات قامات كبيرة متخصصة في هذا المجال ولهم جزيل الشكر .

أكد المستشار عبدالمحسن إلى أن التحكيم قضاء اختياري موازي وليس قضاء استثنائيا للقضاء العادي، ولا يعد سلبا لاختصاصاته أو افتئاتا عليه أو مساسا باستقلاله , بل يسهم في رفع العبء عن كاهله , بما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة المرجوة , ومن ثم يجب التوسع فيه وانتشاره , مشيرا إلى أنه لا يمكن القول بمنع القضاة المؤهلين من العمل كمحكمين , ولكن طبقا لشروط وضوابط يتم وضعها من قبل مجلس القضاء الأعلى .

حضر حفل الافتتاح، شيوخ ورموز القضاة والقانون , والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم التجاري الدولي , والدكتور حسن عبدالحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر , والمستشار أبوالحسين فتحي قايد النائب الأول لرئيس نادي القضاة , والمستشار محمود الميرغني عضو مجلس إدارة نادي القضاة , والمستشار فهر عبدالعظيم عمارة المقرر العلمي للدورة والمستشار أشرف عيسي المنسق العام .

كما حضر نواب رئيس مجلس أمناء كميت للتحكيم الدولي المستشار محمد رضا شوكت والمستشار دكتور فتحي المصري والسفير عبدالحميد بشرى عن دولة السودان والمستشار محمد الشيدى عن سلطنه عمان .

ومن أعضاء مجلس الأمناء والإدارة بمركز كميت المستشار أحمد سعد الدين -وكيل مجلس النواب، والدكتور ماجد الشربيني والدكتور جمال أبوضيف والمستشار أشرف واصل والمستشار كمال خليفة والمستشار دكتور سمير جاويد والدكتور أحمد حميدة ومحمد اشرف واصل ومصطفى عيسى .

ومن نادي القضاة المستشارون، محمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي القضاة , وشادي خليفة وحازم أبوسديرة , وأسامة الصيرفي أعضاء مجلس إدارة النادي , والذين كانوا في استقبال القضاة , وتذليل كافة العقبات التي تواجههم بجانب اللجنة المنظمة .