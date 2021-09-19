محافظ الشرقية يتابع أعمال توريد محصول القطن

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، سير انتظام أعمال توريد محصول القطن لحلقات التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تتم يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، بموجب الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية للمزارع، وذلك بهدف الاطمئنان على حسن سير عمليات البيع، وضمان حصول المزارعين على سعر عادل يشجعهم على زيادة المساحات المزروعة بالقطن مستقبلاً.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم اعتماد 23 حلقة تجميع لمحصول القطن تشمل 19 حلقة تجميع ائتمان، و4 حلقات تتبع المراقبة، وذلك ضمن 11 مركزا إداريا بمراكز ومدن وقري المحافظة، حيث يتم وزن الأقطان الواردة للمركز واستخراج «عِلم وزن» يسلم منه صورة لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة، ثم تبدأ عملية فرز الأقطان عند اكتمال كل رسالة حوالي 100 كيس، لافتاً إلى أن المساحة المزروعة بالقطن هذا العام بلغت 36701 فدانا من صنف جيزة 94 بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة لتداول الأقطان، والتي تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء، معبأة في أكياس يتم توفيرها من خلال مراكز التجميع، وتحقق سعر عادل وأعلى عائد للمزارع من خلال نظام المزايدة بمشاركة شركات التجارة، حيث يتم بيع الأقطان أمام أعين المزارعين، كما تساهم المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته مما ينعكس على زيادة أسعاره وتنافسيته عالميًا.