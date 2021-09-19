«مشروعك»: 3500 مشروع بقروض 746 مليون جنيه وفرت 42 ألف فرصة عمل خلال 3 أشهر

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أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، ساهم منذ بدء العام المالي الحالي 2021/2022 في يوليو الماضي وحتى الآن في تنفيذ 3500 مشروعاً، بقروض 746 مليون جنيه، وذلك في إطار توجه الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة، وإعطائهم الفرصة في اختيار ماينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم.

وقال الوزير، في تصحفية، الأحد، إن هذه المشروعات ساهمت في توفير نحو 42 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها «مشروعك» حتى الآن تقترب من 180 ألف مشروع، بقروض21 مليار جنية، وفرت هذه المشروعات أكثرمليون 1.5 فرصة عمل، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن خلال (مشروعك)، لما لها من دور محورى في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الان بعدد 21 ألف مشروع، يليها محافظة سوهاج بعدد 19 ألف مشروع، ثم محافظة البحيرة بـ 18 ألف مشروع، ثم الدقهلية والشرقية بعدد 15 ألف مشروع لكل منهما، ثم بنى سويف بعدد 14 الف مشروع، ثم أسيوط 13 ألف مشروعا.

وأوضح، أن الوزارة تعمل من خلال ( مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولي لمبادرة تطوير الريف المصرى مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطنى القري المستهدفة، إضافة إلى مساهمة مشروعك في دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة «شغلك جنب قريتك»، وتطوير الأسواق القروية.

ولفت «شعراوي»، إلى أن مشروعك يعمل حالياً على تعزيز المهارات الادارية للعاملين به على مستوى جميع المحافظات، والإرتقاء بها ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرمن تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجع المواطنين على الإقبال على العمل الحر، والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

وأضاف أن (مشروعك) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات، ولكن يساهم في تذليل معوقات التنفيذ من خلال إستخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها وإختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع، والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات، لافتاً إلى أنه تم تغطية جميع المحافظات بـ (260) مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات، وتم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب السادة المحافظين لتذليل أية معوقات.