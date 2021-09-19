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«الداخلية» تواصل اطلاق مبادرة «كلنا واحد» لتوفير المستلزمات المدرسية

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«الداخلية» تواصل اطلاق مبادرة «كلنا واحد» لتوفير المستلزمات المدرسية «الداخلية» تواصل اطلاق مبادرة «كلنا واحد» لتوفير المستلزمات المدرسية

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تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، واصلت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «إنطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من المبادرة على مستوى الجمهورية.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).. بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من المستجد» .
يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

المصرى اليوم

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