"هيئة الشرقية" تنفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

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لرفع مستوى الوعي العام والتأصيل العلمي لدى منسوبي الرئاسة العامة

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية لقاءً توجيهياً (عن بُعد) لمنسوبي الفرع والهيئات بالمنطقة بعنوان "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ألقاه مستشار الرئيس العام الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي؛ لرفع مستوى الوعي العام والتأصيل العلمي لدى منسوبي الرئاسة العامة.

وتناول اللقاء مواضيع عدة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحديث عمّا يجب أن يتصف به الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ثم تطرق فضيلته لذكر نماذج من سير السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم في دعوتهم إلى الله تعالى وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

وأكّد العصيمي؛ أنه من المعروف الواجب الأمر به السمع والطاعة لولي الأمر وإظهار ذلك بين أفراد المجتمع.

من جانبه، بيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي؛ أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة عمل الإدارة العامة للتوجيه بديوان الرئاسة العامة، وهي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.