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"الغذاء والدواء" تكشف عن الواجب في "بطاقة تعريف منتجات التجميل"

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"الغذاء والدواء" تكشف عن الواجب في "بطاقة تعريف منتجات التجميل" "الغذاء والدواء" تكشف عن الواجب في "بطاقة تعريف منتجات التجميل"
فيما نشرت لـ"الغريبي" يوضح ما بالبطاقة من اسم وعلامة وغيرهما

قالت هيئة الغذاء والدواء، إن البطاقة التعريفية على منتجات التجميل يجب أن توضع إما باللغة العربية أو الإنجليزية، على عكس التحذيرات والمعلومات المهمة لمستخدم المنتج فيجب وضعها باللغتين.

وتحت عنوان "دقيقة تجميل"، نشرت الهيئة فيديو تعريفي لأخصائية السلامة الدوائية بيان الغريبي؛ قالت فيه إن البطاقة التعريفية يجب أن تشتمل على اسم المنتج والعلامة التجارية ووظيفته وطريقة استخدامه وبلد المنشأ والمقر القانوني للصانع أو المورد أو المخزن وطريقة الاستخدام وكمية المنتج في العبوة وتاريخ الإنتاج أو رقم التشغيلة والصلاحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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