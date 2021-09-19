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بمساندة أمنية.. إغلاق "مستودع مخالف للبصل" قبل توزيعه على مطاعم بينبع

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ضبطٌ تلاه اتخاذ الإجراءات اللازمة على الموقع.. و"البلدية" تشدد بعدم التهاون

بمساندة أمنية.. إغلاق

ضبطت الفِرَق الرقابية ببلدية محافظة ينبع، وبمشاركة الدوريات الأمنية، مستودعًا وسكنًا للعمالة يتم فيه تجهيز البصل والبطاطس بكميات كبيرة؛ لتوزيعها على المحلات والمطاعم؛ حيث تم إغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن بلدية محافظة ينبع تواصل متابعتها المستمرة لكل المنشآت والأنشطة التجارية من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية؛ مشددة على عدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

بمساندة أمنية.. إغلاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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