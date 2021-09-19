أخبار عاجلة

وزير المياه والبيئة اليمني: مليشيا الحوثي تستغل ملف خزان صافر للمساومة والابتزاز -
فنية وهندسية وتوجيهية.. خدمات فريدة بالتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام -
"كائناً من كان".. كيف ضرب المؤسس بيد من حديد على حالات فساد لمسؤولين حكوميين؟ -
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في نيويورك -
خارطة ثلاثية الأبعاد مذهلة للكابلات البحرية التي تربط الكرة الأرضية -
كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون أمام الجمعية العامة في دورتها الـ76 -
اختراق هواتف 5 وزراء فرنسيين ودبلوماسي بالإليزيه ببرنامج «بيجاسوس» الإسرائيلي -
الرئيس الفلسطيني : نتحدى إثبات رفضنا مبادرة حقيقية للسلام -
ماكرون يحث لبنان على تنفيذ إصلاحات عاجلة وتسريع محادثات صندوق النقد -
وزير الخارجية الإيراني : منفتحون حول تبادل السجناء مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غرفة المدينة المنورة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

Print
غرفة المدينة المنورة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة غرفة المدينة المنورة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة
تأتي تأكيدًا على الإرث الغني للغرفة الحافل بالإنجازات

غرفة المدينة المنورة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

دشن رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد، الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة المدينة المنورة، تحت شعار "باب الأعمال"، سعيًا من الغرفة لأن تكون منطقة المدينة المنورة وجهة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية.

وبيّن منير محمد ناصر أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة المدينة المنورة ما هو إلا تأكيد على الإرث الغني لغرفة المدينة المنورة الحافل بالإنجازات، وهو في الوقت ذاته تجديد للعهد بمزيد من الإنجاز والتقدم؛ مشيرًا إلى أن رؤية الغرفة تنطلق من جعل المدينة المنورة منطقة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية؛ لذلك تم استلهام الشعار البصري للهوية من التفاصيل والرموز المرتبطة بمنطقة المدينة المنورة؛ للتأكيد على هوية الغرفة الجديدة.

من جهته، أوضح الأمين العام لغرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر، أن الهوية الجديدة لغرفة المدينة المنورة جاءت مواكبة للتطورات والتغييرات، وتتوافق مع رؤية الغرفة ورسالتها وتوجهاتها الاستراتيجية، وتوائم رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. أمانة جدة تحتفل باليوم الوطني بمسابقات وعروض وفنون شعبية

شاهد.. أمانة جدة تحتفل باليوم الوطني بمسابقات وعروض وفنون شعبية

وزير المياه والبيئة اليمني: مليشيا الحوثي تستغل ملف خزان صافر للمساومة والابتزاز

وزير المياه والبيئة اليمني: مليشيا الحوثي تستغل ملف خزان صافر للمساومة والابتزاز

فنية وهندسية وتوجيهية.. خدمات فريدة بالتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام

فنية وهندسية وتوجيهية.. خدمات فريدة بالتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام

"كائناً من كان".. كيف ضرب المؤسس بيد من حديد على حالات فساد لمسؤولين حكوميين؟

"كائناً من كان".. كيف ضرب المؤسس بيد من حديد على حالات فساد لمسؤولين حكوميين؟