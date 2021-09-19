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ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين

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ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين

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علَّقت زهوة عرفات، ابنة الرئيس الفلسطيني الراحل الشهيد ياسر عرفات، على عملية إعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد في مخيم جنين.

وقالت زهوة عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، موجهة كلمات للأسير كممجي: «رفعت راسنا يا بطل.. دربك ورد»، وكذلك وجهت كلماتها للأسير نفيعات قائلةً: «رفعت راسنا يا أسد.. دربك نور».

الأسيران الأخيران في واقعة الهروب الكبير من سجن جلبوع

إلقاء القبض على الأسيرين الفلسطينيين

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بأنه تم إلقاء القبض على آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الهاربين من سجن جلبوع، كممجي ونفيعات في مدينة جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية باندلاع اشتباكات مسلحة في مدينة جنين، بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة عدد من الجرافات.

وكان الجيش الاسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية على مدينة جنين سابقا.

اندلاع إشتباكات في جنين

وأفادت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي حاصر منزلاً في الحي الشرقي لجنين، واندلعت اشتباكات مسلحة في محيطه، فيما طالبت ممن يتواجد فيه عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه.

وقال موقع يديعوت أحرنوت إن الجيش تحرك صوب أحد احياء المدينة ويحاصر عدة منازل بعد وروود معلومات استخبارية حول مكان تواجد الأسيرين المتبقين اللذين فرا من سجن جلبوع.

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المصرى اليوم

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