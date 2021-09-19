«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الأحد، عن حصيلة جديدة لإصابات ووفيات كورونا، في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقال صحة حماس خلال، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 3324 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث سجل 8 حالات وفاة و( 1113) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، على تعافي 1805 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ، اجمالي تراكمي للمصابين 155296 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 19385 حالة.

واجمالي المتعافين 155296 حالة، واجمالي الوفيات 1282 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 407 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 252 حالة.

وبلغ اجمالي جرعات التطعيمات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 376417 شخص.