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محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه

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محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه

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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات في قطاعات «الأبنية التعليمية، الطرق والكباري، الطب البيطري» بمركز ومدينة الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه، جاهزين للإفتتاح ضمن 109 مشروع تنموي وخدمي بنطاق المحافظة في مختلف القطاعات بتكلفة 2 مليار جنيه، والتي من المقرر إفتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان، الأحد، أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال انشاء مدرسة جمال الحسيني للتعليم الأساسي بعدد 22 فصل وبتكلفة 7 مليون و400 ألف جنيه، ومدرسة العمدة عياض للتعليم الأساسي بعدد 22 فصل وبتكلفة 8 مليون و600 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للطلاب.

وأضاف المحافظ أنه في قطاع الطرق والكباري، تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف جسر مصرف رمسيس بتكلفة 15 مليون و400 ألف جنيه، ورصف ورفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود «المرحلة الثانية» بتكلفة 90 مليون و700 ألف جنيه، وكذلك رصف عدد من الشوارع الداخلية دائري سعود بتكلفة 5 مليون و200 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه في قطاع الطب البيطري، تم الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية بقرية صان البحرية بتكلفة مليون و400 ألف جنيه، وكذلك الوحدة البيطرية بقرية الناصرية بتكلفة مليون و300 ألف جنيه ،وذلك لتقديم خدمات بيطرية مميزة للمزارعين ومربي الماشية حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها.

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