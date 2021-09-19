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من بينها سلع غذائية ولحوم فاسدة ..«شرطة »: ضبط 1231 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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من بينها سلع غذائية ولحوم فاسدة ..«شرطة التموين»: ضبط 1231 قضية تموينية خلال 24 ساعة من بينها سلع غذائية ولحوم فاسدة ..«شرطة »: ضبط 1231 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت الحملات من ضبط 1231 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وفى الدقهلية تم ضبط 6،95 طن دواجن بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن سلع غذائية بدون ترخيص.

وفى القاهرة، تم ضبط 6 طن لحوم مستوردة بدون بيانات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص.

كما تم ضبط 2،1 طن مقطعات لحوم وأرز أبيض بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لمطعم بدون ترخيص بمحافظة الجيزة .

كما تم ضبط 150،000 قرص أدوية مخدرة و600،000 قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة والمنشطات مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لصيدلية بدون ترخيص .

وفى الشرقية تم ضبط مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص وبحوزته 5،5 طن أسمدة زراعية مدعمة معبأة داخل شكائر محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية 19250 جنيهاً تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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