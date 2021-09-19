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«الداخلية»: جلسة صلح بين عائلتين بـ«مغاغة وديرمواس»

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«الداخلية»: جلسة صلح بين عائلتين بـ«مغاغة وديرمواس» «الداخلية»: جلسة صلح بين عائلتين بـ«مغاغة وديرمواس»

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بقريتي ديرمواس ومغاغة، تحت رعاية وتأمين الأجهزة الأمنية بالمديرية.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

ولاقى ذلك إستحساناً وقبولاً وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً في نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والإستقرار.

يأتى ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

المصرى اليوم

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