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ما علاقة النوم والأكل بأنواع الاكتئاب؟ ()

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ما علاقة النوم والأكل بأنواع الاكتئاب؟ (فيديو) ما علاقة النوم والأكل بأنواع الاكتئاب؟ ()

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قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن الاكتئاب شيء طبيعي يحدث للكثيرين الذين يمرون بلحظات ضيق وندم أو حزن من موقف ما، موضحا أنه طالما لم يؤثر الاكتئاب على مسيرة الحياة، فلا داعي للخوف.

وأضاف جمال فرويز، خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة المقبلة التي تشهد تغيير الفصول، يمكن أن يصاب بعض الأشخاص خلالها بنوع من الضيق والاكتئاب، لمدة يومين أو ثلاثة أيام، ثم يختفي.

وتابع أستاذ الطب النفسي، أن آخر أعراض الاكتئاب هو الشعور بالضيق، وأولهم الأرق وقلة النوم، أو النوم لأوقات مبالغ فيها، موضحا أن الاكتئاب قد يدفع الشخص إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، وشخص آخر يقل تناوله للطعام.

وأوضح جمال فرويز، أن الاكتئاب يؤدي إلى قلة التركيز وبطء الحركة والكلام، وحدوث تلعثم عند التحدث، مع الشعور بألم البطن، مضيفا أنه في الكثير من الأحيان يتحول المكتئب إلى شخص كوميدي دون مقدمات، وهناك بعض الأشخاص يسيطر عليهم الشعور بالحزن.

وعن أنواع الاكتئاب قال أستاذ الطب النفسي، إن بعض الأشخاص يشعرون بأعراض نفسية، وهناك من يشعر بألم عضوي، موضحا أن بعض الأدوية تتسبب في اكتئاب الشخص، ويوجد ما يسمي بـ«الاكتئاب الوجداني» الذي يأتي بدون سبب خلال فترة اختلاف الفصول، كما يوجد الاكتئاب المستتر الذي لا يظهر على الشخص.

المصرى اليوم

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