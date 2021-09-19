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استئناف العمل بمجمع محاكم المنيا اليوم.. ونظر 49 قضية متنوعة

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استئناف العمل بمجمع محاكم المنيا اليوم.. ونظر 49 قضية متنوعة استئناف العمل بمجمع محاكم المنيا اليوم.. ونظر 49 قضية متنوعة

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استأنف العمل بمجمع محاكم المنيا اليوم الأحد، عقب إعلان الأجهزة الأمنية القبض «محامي»، متهم بارتكاب واقعة منشور التهديدات التي عثر عليه بالمجمع، صباح أمس السبت.

وواصلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، رئيس المحكمة، نظر 49 قضية، تضم 80 متهمًا في قضايا متنوعة، بينها إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين لتورطهم في «شغب شرطة العدوة».

فيما أعلنت الأجهزة الأمنية في المنيا، القبض على محامي يدعى «محمد. ض»، 50 سنة، مقيم بحي أبو هلال بمدينة المنيا، لارتكابه الواقعة، بقصد تأجيل نظر قضية جنائية لموكله المتورط في تعاطي المخدرات.

كانت وزارة العدل، قد أعلنت أنها تلقت إخطارًا من أمن مجمع محاكم المنيا، بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مراون، وزير العدل، باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أمس السبت، أنه حرصًا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وآمن ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعًا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

وأضافت: «بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كل الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات، وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانونى سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين».

ووجهت «العدل» الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في إجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.

المصرى اليوم

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