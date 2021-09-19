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محافظ كفر الشيخ يتفقد الدفعة الثانية من سيارات نقل القمامة

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محافظ كفر الشيخ يتفقد الدفعة الثانية من سيارات نقل القمامة محافظ كفر الشيخ يتفقد الدفعة الثانية من سيارات نقل القمامة

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدفعة الثانية من سيارات نقل القمامة سعة 5 أطنان، والتي سيتم توزيعها على مجالس المدن، ليكون إجمالي ما تم توفيره حتى الآن 13 سيارة من الخطة الاستثمارية، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة حرصت على توفير سيارات نقل القمامة بكافة حمولتها، فوردت 13 سيارة حمولة كل منها 5 أطنان على دفعتين، لنقل القمامة من الشوارع والأحياء، من خلال الخطة الاستثمارية، لدعم منظومة النظافة بالمدن والمراكز، لرفع التراكمات من مراكز ومدن المحافظة إلى المقالب العمومية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه وجه باستمرار حملات النظافة بالمدن والقرى، مشدداً على متابعة رؤساء المدن والأحياء أعمال النظافة في الفترات الثلاث، وخاصة الصباحية والمسائية، ومنه تراكم القمامة في الشوارع، حرصا على سلامة المواطنين، والظهور بمظهر حضاري، لا يؤذي المارة من أهالينا بمدن ومراكز المحافظة، مناشداً المواطنين بإلقاء القمامة في الصناديق الخاصة بالقمامة، حرصا على نظافة الأحياء والشوارع، وحرصا على صحتهم.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

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