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المؤبد لسائق حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

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المؤبد لسائق حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية المؤبد لسائق حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه، لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «ك. م. س» ٢٧ عاما سائق، ومقيم رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز بلبيس.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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