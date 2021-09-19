الحكم على 3 متهمين استغلوا الأطفال في التسول بعد هتك عرضهم بالعجوزة 19 أكتوبر

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حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 19 أكتوبر المقبل للحكم على 3 متهمين في اتهامهم بهتك عرض الأطفال واستغلالهم في التسول و«الاتجار بالبشر» بالعجوزة .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

كانت النيابة أحالت كل من «أحمد –ع»و«شحات –ح» و«أمين –ح»لانهم في غضون شهر أبريل 2018 بدائرة قسم شرطة العجوزة، اتجرالمتهمين بالبشر في أشخاص طبيعين هما المجنى عليه «خالد –ط» و«إسلام –م» وذلك عن طريق الايواء بواسطة استغلال حالة الضعف وكان ذلك بالتعامل بقصد استغلالهما في التسول والخدمة قسرا بان استقبلا المجنى عليهما وأيواهما بمكان خاضع لسيطرتهما وتشغيلهما في أعمال التسول وجمع القمامة بالطرق العامة لتحقيق منافع مادية.

وأفادت التحقيقات ان المتهم هتك عرض المجنى عليه «خالد»الذى لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره باشهار سلاح أبيض في وجه وحسر سرواله وهتك عرضه، كما استولى على أموال الطفل «اسلام»وحاول هتك عرضه إلا انه قاومه .

وأوضحت تحريات المقدم باهر محمد بالإدارة العامة لرعاية الاحداث بورود معلومات تفيد اضطلاع المتهمين باستغلال الأطفال وإخضاعهم لسيطرتهما والاعتداء عليهم جنسيا بهتك أعراضهما، اذا أسفرت تحرياته عن اتخاذهما من محيط شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين مقرا لمباشرة أعمالهما المؤثمة وتمكنها من السيطرة على عدد من الأطفال من بينهم المجنى عليهما واضطلاعهما باستغلالهما في اعمال نظافة السيارت المارة بالطرق العام وجمع القمامة لقاء أموال تحصلا عليها الطفلان جراءا عملهما وتمكن المتهمين من الاستيلاء على تلك الأموال كرها عنها باستخدام الأسلحة البيضاء علاوة على قيامهما لعدة مرات بهتك عرض الطفلين بالحدائق المحيطة بتلك المنطقة وإحداث ما بهما من إصابات .