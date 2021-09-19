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أنهى أب حياة نجله في وصلة تعذيب في مصر القديمة، تبين من التحريات أن الأب كان يقوم بتأديب ابنه الصغير 12 سنة باستخدام صاعق كهربائي، إلا أن الطفل لم يتحمل التعذيب فسقط على الأرض مغشيا عليه وتوقفت ضربات القلب وفارق الحياة. ألقى القبض على الأب المتهم.

قال والد الطفل في التحقيقات إنه كان يقوم بتأديب طفله 12 سنة بواسطة صاعق كهربائي بقصد تأديبه، إلا أن ابنه لم يتحمل التعذيب وفارق الحياة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي بقتل نجار لنجله ١٢ سنة، انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لصبي، وبفحصه تبين وجود إصابات وكدمات وسحجات شديدة بجميع أنحاء الجسم تسببت في الوفاة وكشفت التحريات أن الأب وراء الواقعة وتم ضبطه واعترف.