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جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» 9 أكتوبر بالتجمع الخامس

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جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» 9 أكتوبر بالتجمع الخامس جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» 9 أكتوبر بالتجمع الخامس

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ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبرالمقبل، بمركز للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وذلك للعام الثالث على التوالى، برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح .

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن رعاية الرئيس للمعرض للعام الثالث على التوالي، تبعث رسالة مباشرة تعكس اهتمام رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرخاصة العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية وحرصه على تضافرجهود الجهات المعنية بالدولة لتقديم كل أوجه الدعم لتلك لمشروعات التي تتيح فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة بكل المحافظات، كما تعبرعن التنوع الثقافي للحضارة المصرية.

وأضافت «جامع»، في بيان، الأحد، أن جهازتنمية المشروعات يحرص على إقامة معرض «تراثنا» سنويًا لتشجيع كل المصريين العاملين في هذا القطاع على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم وإتاحة عرضها بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات وأذواق المواطنين واستخدام خبراتهم لتعليم هذه الحرف لجيل جديد من الشباب والفتيات مما يحافظ على هذه المهن من الاندثار.

ويضم معرض تراثنا هذا العام أكثرمن ألف عارض من كل المحافظات حيث سيعرضون انتاجهم المتميز من السجاد والكليم اليدوى والمنسوجات والتللى ومفروشات أخميم والاكسسواروالمنتجات النحاسية والزجاجية والتطريزعلى القماش ومنتجات الحجازة والتابلوهات والخيامية والصدف ووحدات الاضاءة والخزف والمفروشات والجلود والتحف الخشبية ومنتجات سيناء ومنتجات الخوص.

المصرى اليوم

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