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مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

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مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد 19-9-2021 العديد من المواجهات النارية في الدوريات العالمية، أبرزها مواجهة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي وميلان أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي وريال مدريد مع فالنسيا في الدوري الإسباني.

ونستعرض في السطور التالية ابرز مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لها:

وست هام ضد مانشستر يونايتد

3 عصرا

بين سبورت بريميم 1

برايتون ضد ليستر سيتي

3 عصرا

بين سبورت بريميم 2

توتنهام ضد تشيلسي

5.30 مساءا

بين سبورت بريميم 1

مايوركا ضد فياريال

2 عصرا

بين سبورت 1

ريال سوسيداد ضد إشبيلية

4.15 عصرا

بين سبورت 1

ريال بيتيس ضد إسبانيول

6.30 مساءا

بين سبورت 1

فالنسيا ضد ريال مدريد

9 مساءا

بين سبورت 1

يوفنتوس ضد ميلان .. 8.45 مساءا عبر قناة يوتيوب الدوري الإيطالي

باريس سان جيرمان ضد أولمبيك ليون .. 8.45 مساءا عبر قناة بين سبورت 2

المصرى اليوم

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