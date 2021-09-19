استئناف مبادرة تنمية مهارات اللغة الإنجليزية بالمدارس الثانوية

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استأنف توجيه اللغة الانجليزية تنفيذ مبادرته لتنمية مهارات اللغة الانجليزية بالمدارس الثانوية، وذلك بعد تنفيذها على مستوى المدارس بالمرحلتين: الابتدائية والاعدادية على مستوى المحافظة خلا الأسبوعين الماضيين.

وأشار حاتم أيوب محمد موجه عام اللغة الانجليزية أن المبادرة بدأت اليوم بمدارس المرحلة الثانوية وتستمر لمدة أسبوع تحت اشراف الموجه الأول للغة الانجليزية أحمد معيوف وموجهى اللغة الانجليزية للمرحلة الثانوية على مستوى الادارات التعليمية بالمحافظة، وبحضور معلمى اللغة الانجليزية بمختلف المدارس بالمرحلة الثانوية، وباشراف مباشر من مديرى الادارات التعليمية ومديرى المدارس الثانوية.

وأضاف أحمد معيوف موجه أول اللغة الانجليزية أن المبادرة مجانية، وتقوم على تنظيم برامج لمعلمى اللغة لرفع مستويات الطلاب في مادة اللغة الانجليزية.. حيث يتم التركيز على 3 مهارات أساسية، وهى: المحادثة باللغة الانجليزية، النطق الصحيح للكلمات، وقواعد اللغة الانجليزية.

ومن جانبه.. أشار الدكتور محمد ابراهيم آدم معلم اللغة الانجليزية بمدرسة الشهيد شريف محمد حسين الإعداديه للبنات بالعريش والمشارك في المبادرة إلى انتهاء تنفيذها بمدارس المرحلة الاعدادية خلال الأسبوع الماضى.. على أن تستكمل اليوم بمدارس المرحلة الثانوية خلال الأسبوع الحالى اعتبارا من اليوم 19 سبتمبر حتى 23 سبتمبر الجارى.

ومن جانبها.. أكدت منى أبوالمعاطى مدير عام ادارة العريش التعليمية على أهمية مشاركة جميع موجهى ومعلمى اللغة الانجليزية بالمراحل المختلفة في المبادرة لرفع مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية وبذل أقصى جهد من أجل إنجاح المبادرة.. مشيرة إلى أنها خطوة هامة نساعد بها لبناء طلابنا علميا ومهاريا في اللغة الإنجليزية.