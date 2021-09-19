بـ«التصفيق والزغاريد» .. انطلاق مهرجان سماع من القلعة

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في وسط تصفيق حاد وزغاريد وهتاف، انطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشرة«الإستثنائية» لعام2021، على مسرح بئر يوسف بالقلعة ويستمر حتى 24 سبتمبر الجارى

يقام المهرجان تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم» وملتقى الأديان في دورته السابعة «هنا نصلى معا»، وتحل الأردن ضيف شرف المهرجان،ويأتى ذلك في إطار مشاركة مصر احتفالات المملكة الأردنية بمئوية تأسيس الدولة الاردنية، كما يحتفى المهرجان بالجمهورية التونسية وبتاريخ طويل من مشاركات الفرقة التونسية في فعاليات الدورات السابقة، كما تم اختيار الموسيقار العالمى بيتهوفن شخصية المهرجان هذا العام

بدأ الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان كلمته بتقديم اعتذار الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة عن الحضور لوجودها خارج القاهرة لإداء مهام رسمية، مؤكدا بأنه من أرض مصر المباركة تتوحد المشاعر وتنصهر مع عبقرية المكان وعمق الحضارة المصرية في هذه الدورة الإستثنائية «دورة التحدى والإصرار» التي تهدف إلى نشرثقافة السلام والتواصل الإنسانى بين شعوب الأرض، يُقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزاراة الاّثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحى والبنك الاهلى المصرى وبنك مصر ومؤسسة حواروفنون ثقافات الشعوب، حضر الإفتتاح صبرى سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وأمير نبيه رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات الدولية، د. نجلاء الاهوانى وزير التعاون الدولى الاسبق، وبعض سفراء بروندى والأردن وكوريا الجنوبية وبنجلاديش واليمن وممثلوا سفارات اليونان والسودان، بالإضافة لحشد من الإعلاميين والصحفيين والجمهور الغقير

تضمن حفل الافتتاح استقبال الجمهور لحالة طقسية تصاحبه موسيقى وأجواء روحانية من خلال الرقص الصوفى المولوى بعدد كبير أبهر الجمهور وكان ذلك مقدمة لافتتاح المهرجان، ثم توجه الجمهور الكبير بعد ذلك إلى المسرح لمتابعة فعاليات المهرجان التي بدأت بعزف السلام الجمهورى، تلاه ورشة فنية شارك فيها فرق مصرية وفرق من السفارات الاجنبية في مصر وبعض الدول مثل الأردن – رومانيا- السودان- فرنسا- سوريا- جنوب السودان- اليمن- بنجلاديش- اليونان- لبنان- اندونسيا، فلسطين، مصر، بالاضافة للفرق الكنائسية، حيث قدمت هذه الفرق ورشة فنية تجمع كل هذه الاصوات والديانات لتنصهر وتتوحد للتأكيد على التواصل الانسانى لتفديم لوحة فنية صوتية فريدة برؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح، كما شارك الجمهور الفرق بالتصفيق والغناء لينشدوا«المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح» واختتم الحفل بمشاركة فلسطين في أغنية «ياطير الطاير، حيث تفاعل الجمهور ورفعت الأعلام لتؤكد أن هذه الدورة هي دورة التحدى والصمود ومصر قادرة على تصدير الدين بهجة إلى العالم رغم الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا.