لحيازتهما هيروين وسلاح ناري.. المؤبد لمزارع وزوجته بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة مزارع وزوجته بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه، لحيازتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط مباحث المركز، بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط كل من «أ. ال. ع» ٣٠ عاما مزارع، ومقيم محافظة الإسماعيلية وله محل إقامة أخر مركز بلبيس، و«ر. ال. ر» ٢٦ عاما ربة منزل زوجة الأول ومقيمة بذات العنوان، وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري بندقية آلية و١٤طلقة لذات العيار دون ترخيص.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.