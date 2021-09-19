إعدام خمور وسجائر مسرطنة.. «تموين الإسكندرية» تحرر 411 محضراً بـ7 إدارات

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قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن المديرية تواصل حملاتها لحماية المواطنين من التلاعب، وضبط المنظمة التموينية وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، شملت المخابز البلدية والمحال بـ7 إدارات فرعية، وأسفرت عن تحرير 411 محضرا متنوعاً.

وحررت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية 53 محضر شملت ٤٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٩ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، و٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 87 محضر شملت ١٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،و٣٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٢٣ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و٩ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و٤ محاضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية،و٤ محضر أحوال تنفيذا لقرارا النيابة بإعدام خمور وسجائر.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 91 محضر شملت ٣٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٤ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٢٠ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، ومحضر لمجمع استهلاكي مخالف، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف،ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، و٦ محاضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 62 محضر شملت ٣٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تمويني مخالف، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، و٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و١٣ محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 45 محضر شملت ٢٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٣ محاضر لبقالين تموين مخالفين، و١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضر لأحد المنشأت التجارية بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 31 محضر شملت ١٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٧ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضرين ثلاجتين حفظ مواد غذائية مخالفين.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 42 محضر شملت ٩ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لبقال تموين مخالفين، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، و١٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١١ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٤ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين لمنشأت بدون ترخيص.