رئيس جامعة القاهرة: صرف 1800 جنيه لكل العاملين من صندوق «تحسين الأحوال بالجامعات»

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف مبلغ 1800 جنيه لكافة العاملين بالجامعة من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك للقائمين على رأس العمل في 10 أغسطس 2021.

جدير بالذكر أن المبلغ المقرر سيتم صرفه للعاملين القائمين بإجازات مرضية، والمنقولين والمنتدبين من جامعات حكومية لأخرى، والمعينين الجدد والمنقولين والمنتدبين من جهات أخرى للعمل بالجامعات الحكومية بعد مرور عام من تاريخ تعيينه أو نقله أو ندبه للعمل بالجامعة، وللمؤقتين الذين تم تثبيتهم وتعيينهم على درجات دائمة بالجامعة، والمؤقتين حتى 30 يونيو 2016، وللعاملين المرخص لهم بإجازات لبعض الوقت وفق أيام العمل الفعلية.