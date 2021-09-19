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اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالبلطجة واستعراض القوة في مدينة نصر

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اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالبلطجة واستعراض القوة في مدينة نصر اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالبلطجة واستعراض القوة في مدينة نصر

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين بالبلطجة واستعراض القوة وحيازة سلاح ناري، في مدينة نصر.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم استعراض القوة وحيازة سلاح ناري غير مشخشن «فرد خرطوش».

وكشفت التحقيقات عن وجود مشاجرة في مدينة نصر، وقام المتهمون الأربعة بحمل الاسلحة النارية واستعراض القوة مما أدى إلى بث الرعب في نفوس المواطنين وإلحاق الأذى بهم لإطلاقهم الأعيرة النارية بطريقة عشوائية.

ألقي القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة بعد أن أفادت تحريات المباحث بإطلاق المتهمين وابلا من الرصاص.

المصرى اليوم

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