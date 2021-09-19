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سماء الأقصر تتزين بعدد 19 رحلة بالون تقل 180 سائحا أجنبيا

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سماء الأقصر تتزين بعدد 19 رحلة بالون تقل 180 سائحا أجنبيا سماء الأقصر تتزين بعدد 19 رحلة بالون تقل 180 سائحا أجنبيا

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انطلقت اليوم الاحد، 19 رحلة بالون طائر على متنها 180 سائح من مختلف الجنسيات، بعد تحسن الاحوال الجوية بمدينة الاقصر، وتوقف الرحلات على مدار يومين، وعادت رحلات البالون للاستمتاع بمشاهدة المعابد الفرعونية القديمة ومقابل الملوك والأمراء والنبلاء، من ارتفاع 550 متر فوق سطح الارض، ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال هانى السيد، مسؤول شركة السندباد للبالون، ان سماء المدينة تزينت اليوم بعدد 19 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الاقصر، موضحاً ان رحلات البالون من اهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الاقصر احد اشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة.

واضاف ان جميع الشركات العاملة في البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على امن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب ان كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وأوضح ان الاقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميا.

المصرى اليوم

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