للتربح والاستيلاء على المال العام.. ضبط 41 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بالإسكندرية (صور)

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نجحت إدارة الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، برئاسة جمال عمار مدير الادارة وفريق العمل التابع له، خلال قيامها بحملة مكبرة على منطقة أبيس ووسط وشرق، في ضبط بطاقات تموينية مدعمة خاصة بالمواطنين بحوز صاحب مخبز بلدى في منطقة أبيس، الأحد.

وقال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة تأتي في اطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية حفاظا على أموال الدعم المقدمة من الدولة السادة المواطنين، حيث تم ضبط ٤١ بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية يقوم بضربها على الماكينة بهدف التربح من الاستيلاء على أموال الدعم، وتم تحرير محضر تجميع بطاقات لهذا الغرض.

كما تم تحرير ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة، و٤ محاضر عدم وجود لوحة بيانات المخابز، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين.

بهدف التربح والاستيلاء على المال العام .. ضبط ٤١ بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بلدي في الإسكندرية (صور)

بهدف التربح والاستيلاء على المال العام .. ضبط ٤١ بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بلدي في الإسكندرية (صور)