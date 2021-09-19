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بـ «الفول السوداني والفواكه المجففة».. توصيات «القومي للتعذية» للوجبات المدرسية ()

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بـ «الفول السوداني والفواكه المجففة».. توصيات «القومي للتعذية» للوجبات المدرسية (فيديو) بـ «الفول السوداني والفواكه المجففة».. توصيات «القومي للتعذية» للوجبات المدرسية ()

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أكدت جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية، خلال مداخلة لها في برنامج «كلمة أخيرة» أن المبادرات الرئاسية وفرت لنا أرقام مهمة ساعدتنا في تحديد إمكانيتنا، ومن بينها مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» لطلاب المدارس.

وأشارت جيهان فؤاد أن المعهد القومي للتغذية تقدم بمقترح لوزارة الصحة تضمن كيفية التعامل مع مشكلات الطلاب في المحافظات، والتي تتعلق بالسمنة وقصر القامة والانيميا، وقد تم مراعاة تلك المشكلات في الوجبات المقدمة للطلاب كإيجاد بدائل لبعض الأطعمة مثل العيش الفينو الغامق بدلًا من الأبيض، واستخدام الأطعمة ذات والنشويات الصحية.

وأردفت جيهان فؤاد، أن الوجبات المدرسية لم تلق قبولا لدى طلاب المدارس، إذ أن مثيلات تلك الوجبات في محلات البقالة والسوبرماركت تحتوي على طعم أحلى وبشكل أجمل.

وفي ردها حول استبدال المكونات داخل الوجبات المدرسية، أشارت عميدة المعهد القومي للتغذية، إلى أن الطلاب المصابون بالسمنة يجب أن تحتوي وجباتهم على الدهون الصحية كالفول السوداني والفواكه المجففة والزبيب، وهى الأطعمة الصحية التي يجب أن يتناولها الطفل ويعتادها، بعيدًا عن المياه الغازية التي تسبب السمنة والتي تختلف من كبار السن عن الاطفال في آثارها.

مراحل إعداد الوجبات المدرسية - صورة أرشيفية

الوجبات طعمها حلو وشكلها حلو


أكدت جيهان فؤاد، أن الوجبات ذات طعم جيد جدا، وأن المعهد القومي للتغذية يقوم بعملية اختبار لطعم الوجبات قبل البدء في انتاجها وتوزيعها على المدارس.

وأشارت إلى هناك حملة إعلانية لتوعية الأمهات بدور الوجبات الصحية في الحفاظ على صحة الأطفال، لنقل صورة ذهنية لديه عن الطعام الصحي وفوائده.

المصرى اليوم

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