اليوم.. استكمال صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين

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تستكمل مديرية التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف التعويضات المقررة لاسر الشهداء والمصابين، حيث سيتم تسليم الفيزا كارت للمستحقين في مركز شباب العريش.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يوجد في المحافظة عدد ٢٩١٥ من الشهداء والمصابين شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث يستفيدون من قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل شهيد توزع طبقا لإعلام الوراثة للمستحقين، وأنه يصرف تعويض المصاب حسب نسبة العجز المقررة، حيث سيتم الصرف من بنك ناصر الاجتماعي عن طريق حساب جاري.

وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص عدد ٤٠٠٠ كارت فيزا كدفعة أولى لمحافظة شمال سيناء، وأنه اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة ٣ أيام سيتم توزيع عدد من الفيزا كارت لمن شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء بمركز شباب العريش، ثم يوم ٢٢ الجاري بمدينة الشيخ زويد ويوم ٢٣ الجاري بمركز الحسنة بوسط سيناء، ويوم غد الأحد والاثنين لشهداء ومصابى قرية الروضة والثلاثاء لباقي قري مركز بئرالعبد، ويومي ٢٦ و٢٧ الجاري سيتم تسليم الذين تخلفوا عن الاستلام خلال المدة المحددة.

وأوضح أنه من حق أسر الشهداء والمصابين المقيمين خارج محافظة شمال سيناء التوجه مباشرة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعى في أي محافظة أخرى لصرف التعويض أو صرف التعويضات من أي ماكينة سحب.