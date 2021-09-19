★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت الأسواق خلال الشهر الماضي استقرارا في أسعار معظم السلع الاستهلاكية حيث استقرت أسعار الزيوت الطبيعية والسكر ومنتجات الألبان والدقيق والمخبوزات وكانت أبرز التغيرات في أسعار السوق ارتفاعا طفيفا في أسعار اللحوم حيث ارتفاعت أسعار اللحم الكندوز البلدي بحوالي 8% بينما ارتفع سعر البتلو بحوالي 7% ،واللحم الضأن بحدود 7%، مقارنة بالشهر السابق.

بينما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بحوالي 8% كما أنخفضت أسعار بيض المائدة بحوالي 11%، وشهدت الاسعار تباينا في أسعار الفاكهة بين انخفاض في سعر بعض انواع الفاكهة الموسمية مع زيادة المعروض منها نتيجة زيادة حجم الانتاج والمعروض بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 % وارتفاع في أنواع أخرى تراوح بين 5 إلى 10%، كما شهدت الأسواق ارتفاعا في اسعار بعض أنواع الخضر الطازجة والتي بدأت في التراجع خلال الاسبوع الأول من الشهر الجاري مثل الليمون والطماطم والتي تراجعت أسعارهم بشكل كبير بعدما سجلا ارتفاعا كبيرا خلال الشهر الماضي.

وشمل تقرير المتابعة الشهرية لحركة الأسواق المحلية- الذي تلقاه المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية- أسباب ارتفاع اسعار الخضر الطازجة خلال الشهر الماضي والذي يرجع لنظام العروة الزراعية ومواسم الزراعة والحصاد للمحاصيل الموسمية وتوقع التقرير أن تشهد الأسواق استمرارا في انخفاض أسعار الخضروات الطازجة الموسمية خلال الشهر الحالي لتعود لمعدلاتها الطبيعية مع بداية الشهر المقبل.

وقال المهندس ابراهيم العربي أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر على الأسواق المحلية كما تبحث ف أسباب أي ارتفاعات في الأسعار لمواجهتها لضمان استقرار الأسواق.

ورصد تقرير المتابعة ثبات أسعار البقوليات، قطع غيار السيارات، المنظفات والكيماويات، الادوات الكهربائية، الأخشاب والادوات المنزلية والزجاج والحدايد والبويات والمنسوجات والأقمشة والأدوات المكتبية، وبالرغم من بدء الاستعداد لموسم العام الدراسي الجديد وما يصاحبه من ارتفاع كبير في الطلب على تلك المنتجات وارتفاع أسعارها إلا أن التقرير توقع انخفاض أسعارها بالاضافة لاسعار الملابس والمتجات الجلدية والأحذية مع انطلاق سلسلة معارض أهلا مدارس والتي تنطلق تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والصناعة والغرف التجارية بكافة انحاء الجمهورية.