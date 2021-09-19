ميسى يقود باريس سان جيرمان أمام ليون بالدورى الفرنسي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي باريس سان جيرمان مع ليون، مساء اليوم الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

ويبحث سان جيرمان عن الانتصار السادس على التوالي للابتعاد بصدارة الدوري الفرنسي مبكرًا.

ووفقًا لصحيفة «لو باريزيان«، الفرنسية، فإن التشكيلة المتوقعة لسان جيرمان في المباراة، كالآتي:

حراسة المرمى: نافاس.

الدفاع: مينديز- كيمبيمبي- ماركينيوس- حكيمي.

الوسط: فينالدوم- جايا- هيريرا.

الهجوم: ميسي- نيمار- دي ماريا (مبابي)

ويحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، بينما ليون في الترتيب السابع بـ8 نقاط فقط.