فشل انتقال نجم الدوري الإسباني لنادي سموحة .. فرج عامر يكشف الأسباب

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فشل انتقال أحد نجوم بطولة الدوري الإسباني إلى صفوف نادي سموحة اليوم الأحد بسبب عدم الاتفاق على بنود التعاقد بين اللاعب ومسؤولي نادي سموحة برئاسة فرج عامر.

وكان المهندس فرج عامر قد كشف خلال الساعات الماضية عبر حسابه على موقع «فيسبوك» عن نادي سموحة بصدد التعاقد مع لاعب من الدوري الإسباني، ونشر: الصفقة التاريخية التي من المنتطر توقيعها هو مهاجم أحد الأندية الإسبانية التي تلعب في الدوري العام الإسباني وكانت برعاية شركة عربية كبيرة تربطنا بها صلة عمل، دون أن يكون علينا التزام مالي.

وأضاف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة: اللاعب موجود في مصر حاليا، وما زالت تفاصيل الاتفاق داخل دائرة المفاوضات.

وفي تطور سريع للأحداث والمفاوضات، نشر المهندس فرج عامر عبر حسابه على «فيسبوك» صباح اليوم الأحد: رفضنا إتمام الاتفاق مع لاعب الدوري الاسباني (الصفقة التاريخية) بالرغم من عدم تحمل نادي سموحة أي أعباء مالية سواء إعارته أو قيمة عقدة الذي وافق على أن يكون موسما واحدا.

وأضاف فرج عامر: سبب الرفض هو رغبة اللاعب في الحصول على مزايا في الإعاشة وبوليصة تأمين خاصة طوال تواجده وحراسة وسائق خاص وهو ما لا يحصل عليه أي لاعب في الفريق، وهو مبدأ مرفوض لدينا.