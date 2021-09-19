"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة

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تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (28) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية تقديم خدماتها للرجال اليوم في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء لمدة يومين، وفي مقر محافظة القطيف لمدة يوم، وللنساء في مكتب التعليم ببقيق لمدة يوم، على أن تقدم يوم غد الخدمة للرجال في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بقيق ومحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في مكتب العمل بالخُبر، ويوم الأربعاء للنساء في مركز طاقات بمحافظة القطيف لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة المدينة المنوّرة، غداً، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز النخيل والسويرقية والرايس والنجيل لمدة ثلاثة أيام لكل موقع، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الأربعاء في مركز التأهيل الشامل بمنطقة المدينة المنوّرة لمدة يوم.

وفي منطقة عسير، تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال في مركز الربوعة، ومركز وسانب لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم غد الإثنين في مركز شواص لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في بلدية الواديين لمدة يوم.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، اليوم، بمنطقة الباحة تقديم الخدمة للرجال في مستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي، ومتوسطة النجاح ببني ظبيان لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي محافظة العقيق لمدة يومين، وللرجال والنساء في مقر مركز يبس بمحافظة غامد الزناد لمدة ثلاثة أيام.

وفي منطقة مكة المكرّمة، تقدم الخدمة اليوم للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحدِ.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم بمنطقة الجوف للرجال والنساء في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، ويوم الثلاثاء في مستشفى الملك عبدالعزيز لمدة يومين لكل منهما، وفي منطقة حائل تقدم الخدمة للرجال يوم الإثنين في مركز التأهيل الشامل، ويوم الأربعاء في مدرسة تعليم قيادة السيارات للنساء لمدة يوم لكل منهما، وفي منطقة الرياض تقدم الخدمة اليوم للرجال والنساء في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدّمه من تسهيلاتٍ لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.