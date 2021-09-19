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سامح شكري يلتقى أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وتطالب إسرائيل بالالتزام
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
من يدفع الفاتورة؟.. سؤال لبنان الصعب مع انتظار دعم صندوق النقد
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
الحلقات الجديدة فى أكتوبر.. عائلتا أكرم حسنى ومى كساب ضيوف الموسم الرابع من «الفاميليا »
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
«داعش» يهاجم «طالبان» بنفس أسلوبها.. والانشاق يضرب الحركة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الأقصر مع مطلع العام الجامعى الجديد
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
رئيس جامعة بنها : تفعيل وتطوير المبادرات الرئاسية والعملية التعليمية والجودة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
شمول النمو غير الطبيعي لثروة الموظف العام بقانون الكسب غير المشروع
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:21 مساءً
شرطة الباحة: ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة في مكان عام
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
الإعدام وبتر الأيدي يعودان لأفعانستان.. ماذا ستفعله "طالبان" في العقوبات؟!
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
رعب جديد فى مثلث برامودا ???? العثور على سفينة جديدة مفقودة فى المكان الأكثر رعبا فى العالم????
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 19 سبتمبر 2021 09:43 صباحاً
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