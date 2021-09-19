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الطفل 12 سنة والطفلة 11 سنة.. القبض على والدي أصغر عروسين في الحوامدية

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الطفل 12 سنة والطفلة 11 سنة.. القبض على والدي أصغر عروسين في الحوامدية الطفل 12 سنة والطفلة 11 سنة.. القبض على والدي أصغر عروسين في الحوامدية

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ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على والدي عروسي طفلي الحوامدية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، بعد 24 ساعة من إعلان خبر خطوبتهما في مركز الحوامدية.

كانت قرية أم خنان في مركز الحوامدية شهدت مساء الجمعة، حفل خطبة طفل عمره 12 سنة، على طفلة 11 سنة، وهو ما يعاقب عليه القانون وسط حضور عدد كبير من افراد العائلتين.

كان محل ذهب بمنطقة الحومدية قام بنشر صورة العروسين على الفيس بوك، للاحتفال بأصغر عروسين، مما اغضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع ضباط مباحث الحوامدية إلى التحفظ على المتهمين بزواج القاصرات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق

المصرى اليوم

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