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وجهت الداخلية حملات مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، وتم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط- بورسعيد- الدقهلية»)، والسحر والجمال بنطاق محافظتي «الشرقية والإسماعيلية» ضُبط خلالها 66متهم، وبحوزتهم 35قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و30 قطعة سلاح أبيض، وضبط 31 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 5317 حكم قضائي متنوع وضبط 305 قضية متنوعة، وضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن ضبط 484 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط– الجيزة – السويس – الغربية – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – القليوبية – المنيا – سوهاج – البحر الأحمر – قنا – المنوفية – دمياط – الأقصر – بورسعيد)، وبحوزتهم 321 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة– مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة في ضبط 1292 قطعة سلاح ناري أبرزها (99 بندقية آلية – 208 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 59 مسدس – 926 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 120 خزينة – 1630 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 9 تشكيلات عصابية، ضموا 42 متهم، ارتكبوا 46 حادث سرقة متنوعة، وضبط 32 قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 48حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (95متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 577139 حكم قضائي بإجمالي 40449 متهم، وفى مجال الأمن الاقتصادي، تم ضبط 7964 قضية تموينية متنوعة، منها ضبط 162 قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (7212 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (973620 جنيه)، وضبط 18 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (361600 لتر) لبيعها في السوق السوداء، وضبط (7784) قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت (1519،900) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 326 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت (274,485) طن، وضبط 78 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (154,200) طن.

وتمكنت الأجهزة في قضايا التيار الكهربائى من ضبط 79578 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (63٫367٫742) جنيه، وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (2603) قضايا في مجال التهرب الضريبى بمبالغ مالية بلغت (11٫433٫385٫868) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها)، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (7٫834٫924) جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة ضبط 27 قضية في مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب- الاختلاس والإضرار بالمال العام– الاحتيالات المصرفية- غسل الأموال– الكسب غير المشروع) بقيمة إجمالية بلغت (136٫235٫816 جنيه)، وفي قضايا النقل والمواصلات ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت (12) متهم ارتكبوا 5 وقائع متنوعة، ضبط خلالها (1527) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- أموال عامة- حيازة مواد مخدرة).

وقامت قوات الأمن في مجال ضبط قضايا المصنفات بضبط 371 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، على النحو التالى: 263 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها: (وحدات معالجة هارديسك – مايك صوت – فلتر صوت – جهاز كارت صوت – رواتر – سماعة رأس – قرص صلب)، وضبط 108 قضية في مجال جرائم المطبوعات: بإجمالي مضبوطات بلغت (106310 كتب دارسيه خارجية جميعها مقلدة ومنسوخة، وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

كما تم ضبط 629 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف- مراكب مخالفة- غزل مخالف- جوابي مخالفة)، وضبط 1284 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و94 قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدي بالردم)، و169 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية و118 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 668 لنش سياحي.

وفى مجال الحد من انتشار فيروس (كورونا) تم ضبط 6962 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1400 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 8610 أرجيلة، وغلق 4590 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 62180 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (61866) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 314 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1791 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1952 متهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالي (99٫000٫000– تسعة وتسعون مليون جنيه تقريباً)، وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 17 قضية بإجمالي 19 متهم بمضبوطات بلغت 955 كيلو جرام.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 228502 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (39841 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 4721 موقف عشوائي، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع 294 سيارة و28 دراجة نارية، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط 23 قضية تهريب بضائع مستحضرات تجميل، و91 قضية متنوعة من أبرزها دخول دائرة جمركية وجنحة مرورية.

وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط 831 قضية ومخالفة متنوعة أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.