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مجلس الأمن يدعو الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء إلى الحوار بشأن صلاحيات كل منهما

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© REUTERS / Tiksa Negeri

القاهرة - سبوتنيك. وحث مجلس الأمن الدولي الطرفين على تبنى الحوار للحفاظ على أمن الصومال واستقراره، بحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في الصومال، اليوم السبت.

وقال البيان إن أعضاء مجلس الأمن الدولي استمعوا إلى إحاطة من ممثل الأمين العام حول آخر تطورات الأوضاع في الصومال.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق بشأن الخلاف المستمر داخل الصومالية، الذي سيكون له آثار سلبية على الجدول الزمني للانتخابات في البلاد.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي المسؤولين الصوماليين على ضبط النفس بأقصى درجة، مشددين على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

وأوضح البيان أن مجلس الأمن الدولي دعا جميع الأطراف إلى التحاور لحل خلافاتهم لمصلحة الصومال، داعيا إلى إعطاء الأولوية إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية وتتميز بالشفافة، على أن تكون شاملة ويتم إجراؤها وفقا للجداول الزمنية التي تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 17 سبتمبر/ أيلول و27 مايو/ أيار".

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