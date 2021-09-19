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شمول النمو غير الطبيعي لثروة الموظف العام بقانون الكسب غير المشروع
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:21 مساءً
شرطة الباحة: ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة في مكان عام
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
الإعدام وبتر الأيدي يعودان لأفعانستان.. ماذا ستفعله "طالبان" في العقوبات؟!
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
الأمم المتحدة تفجر مفاجأة بشأن أعداد القتلى في الحرب السورية
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
ميقاتي يلتقي ماكرون في باريس الجمعة المقبلة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:07 مساءً
صدور القانون رقم 24 لسنة 2021 المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:07 مساءً
ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:06 مساءً
أمين عسير يتفقد محافظتي النماص وتنومة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:06 مساءً
مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:06 مساءً
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فيديو اليوم السابع
المطربة بلقيس: مفيش حب جديد فى حياتي.. بس فيه رجالة تتحب
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 19 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
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