أخبار عاجلة

شمول النمو غير الطبيعي لثروة الموظف العام بقانون الكسب غير المشروع -
شرطة الباحة: ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة في مكان عام -
الإعدام وبتر الأيدي يعودان لأفعانستان.. ماذا ستفعله "طالبان" في العقوبات؟! -
الأمم المتحدة تفجر مفاجأة بشأن أعداد القتلى في الحرب السورية -
«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي -
ميقاتي يلتقي ماكرون في باريس الجمعة المقبلة -
صدور القانون رقم 24 لسنة 2021 المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية -
ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة -
أمين عسير يتفقد محافظتي النماص وتنومة -
مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حار نسبياً نهاراً.. "أجواء الأحد" كما يراها "الحصيني": هنا أمطار ورياح

Print
قال: طقس معتدل فجراً على معظم المناطق.. والمؤشرات بين تفاوت وقوة

حار نسبياً نهاراً..

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يكون طقس اليوم الأحد حاراً نسبياً نهاراً ومعتدلاً فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أمطار متفاوتة على مرتفعات عسير وجازان وعُمان".

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقة الرياض من ثادق حتى الأفلاج، ومن حرض حتى القويعية، والحدود - القطرية، وأجزاءٍ من الغربية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، وعلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟

مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟

الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت تجاه أبها

الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت تجاه أبها

الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"

في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"