عاجل | خطة تحصين ضد كورونا بالقرى ومساكن العمال

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علمت «الوطن» أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة اعتمد خطة للتطعيم الموجه والتوسع في التغطية بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بتنفيذ حملات ميدانية للوصول للمستهدفين وتطعيمهم في أماكن تواجدهم، خاصة بالقرى وسكن العمال والأماكن التي يصعب الوصول لها.

تطعيم السكان

قالت وزارة الصحة إن نحو 50 % من سكان السعودية تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا والبالغ عددهم 17,639,908، في حين أكد مجلس شؤون الأسرة أن نحو 79.8 % من الطلاب والطالبات تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

حالات جديدة

وأعلنت تسجيل 68 حالة مؤكدة وتعافي 77 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2373 حالة منها 361 حالة حرجة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546479 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 535450.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 5 وفيات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8656.