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هنا الزاهد عن حالة كريم فهمي: الأطباء لا يعلمون سبب إصابته بجلطتين على الرئة

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هنا الزاهد عن حالة كريم فهمي: الأطباء لا يعلمون سبب إصابته بجلطتين على الرئة هنا الزاهد عن حالة كريم فهمي: الأطباء لا يعلمون سبب إصابته بجلطتين على الرئة

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قالت الفنانة هنا الزاهد إن الحالة الصحية للفنان كريم فهمي شقيق زوجها الفنان أحمد فهمي مستقرة وتتحسن، مشيرة إلى أنه سيخرج من المستشفى خلال ساعات ليكمل علاجه بالمنزل.

وتابعت هنا خلال لقاء لها مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل توزيع جوائز الفضائيات العربية أن «كريم فهمي يتحسن وسيطمئن جمهوره بنفسه قريبا على حالته لافتة إلى أن الأطباء حتى الآن لايعرفون سبب حدوث تلك الجلطتين على الرئة».

وحضرت الفنانة هنا الزاهد حفل توزيع جوائز الفضائيات العربية قبل ساعات بمفردها دون زوجها الفنان أحمد فهمي بسبب مرض شقيقه الفنان كريم فهمي.

وكان الفنان قد نقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات مؤخرا بعد إصابته بجلطتين على الرئة وطالب شقيقه جمهوره بالدعاء له لتجاوز أزمته الصحية.

المصرى اليوم

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