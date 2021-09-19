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قال الإعلامي هاني حتحوت، إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك، حصل على حكم نهائي من جانب محكمة الكاس ضد نادي الزمالك .

وأضاف هاني حتحوت، في برنامجه، أن المدير الفني السويسري، كريستيان جروس، حصل على حكم نهائي باحقيته في الحصول على 700 ألف دولار، من نادي الزمالك، في مهلة لاتزيد عن 30 يوما.

وأوضح حتحوت أن جروس حصل على حكم بسبب عدم حصوله على مستحقاته بالزمالك، وعدم حجز تذاكر السفر له في عهد المجلس السابق، بجانب عدم حضور محامي الزمالك، للجلسة مما أدى لصدور الحكم لصالح جروس .