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عواد: رفضت الانضمام للأهلي بسبب .. وغيرت عقدي مع النادي الأبيض

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عواد: رفضت الانضمام للأهلي بسبب الزمالك.. وغيرت عقدي مع النادي الأبيض عواد: رفضت الانضمام للأهلي بسبب .. وغيرت عقدي مع النادي الأبيض

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أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه تلقى عرضًا من النادي الأهلي، قبل انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف الزمالك.

وقال محمد عواد، في تصريحات تلفزيونية: «بعد مفاوضات الزمالك معي، تلقيت عرضًا رسميًا من النادي الأهلي، حيث تواصل معي أحد المسئولين في الأهلي يُدعى (سراج)، ولكن لا اتذكر أسمه بالكامل، المفاوضات كانت قبل انضمامي إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي بأسبوعين».

وأضاف: «رفضت الانضمام للأهلي، لأن رغبتي الأولى، هي كانت الانتقال إلى صفوف الزمالك»، مضيفًأ :«النادي الأبيض نجح بعد ذلك في حسم المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي».

وأشار: «في بداية تعاقدي مع الزمالك، اتفقت مع أحمد ، على الحصول على مبلغ معين، وبعد ذلك طلب مني مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة السابق، تغيير العقد وتخفيض المقابل المادي، حتى لا أكون أعلى راتب في الفريق، خاصة أنه سيتم تجديد عقود بعض اللاعبين».

وأوضح: «الأرقام التي يتم تداولها عن راتبي مع الزمالك، غير صحيحة على الاطلاق، أنا أحصل مثل أي لاعب في الفريق».

المصرى اليوم

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